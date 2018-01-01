Тейтельбаум, Йоэль (Сатмарский ребе)

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Йоэль Тейтельбаум

Йоэль Тейтельбаум (Тейтельбойм) называемый также реб Йойлиш или просто Сатмарский Ребе, 1887, Сигет, Австро-Венгрия — 1979, Нью-Йорк, США) - основатель сатмарского хасидизма.

Основные сведения

Получил от своих последователей титул «строитель общины» за роль в создании своей общины в США после разрушения хасидских общин Восточной Европы в Холокосте.

Один из крайних идеологов современного ультра-ортодоксального иудаизма. Лидер ультраортодоксальных антисионистов, занимал крайне отрицательную позицию по отношению к светской культуре и государству Израиль.

Его последователи сегодня объединены в общину Сатмарского хасидизма, которую они считают самым большим из хасидских дворов в США. Проживающие в Израиле сатмарские хасиды бойкотируют выборы, их образовательные учреждения принципиально отказываются от государственного финансирования и существуют за счет частных пожертвований. Поддерживают создание Палестинского государства вместо Израиля (который они считают необходимым уничтожить), солидаризуются с исламскими террористами в обвинения Израиля как "государства апартеида", поддерживают хомейнистский Иран и т.д.

Биография

Р. Йоэль родился в семье сигетских цадиков, ведущих свою родословную от р. Мойше Тейтельбойма, изначально обосновавшегося в г. Уйхель или Шаторальяуйхели (Sátoraljaújhely) в Венгрии. Его отец был р. Хананья Йом-Тов, ребе из Сигета. Р. Йоэль был младшим сыном и поэтому после смерти отца не занял его место. В 23 года получил звание раввина от 8 представителей раввинского суда. В 1911 г. занял должность раввина Оршивы в Закарпатье. В 1916 избран раввином г. Сатмар в венгерской Трансильвании, современная Румыния.

Ребе Йоэль довольно быстро получил широкую известность в Сатмаре и во всей Трансильвании. Многие ездили к нему с вопросами по галахе, его аскаму (в данном случае раввинская рекомендация) пытались получить почти все авторы новых книг по галахе и другим темам по иудаизму, только после проверки р. Йоэля общины соглашались утвердить нового раввина. В этот период начинается также широкая полемика Р.Йоэля против сионизма, в котором он видел серьёзнейшее нарушение Торы. Хотя р. Йоэль и видел в сионизме опасность еврейскому существованию, тем не менее его взгляды не были такими крайними как у ребе из Мункача (Мукачево). Известно о широкой полемики между этими двумя хасидскими раввинами того периода.

Р. Йоэль не призывал своих последователей покинуть Европу до войны и многие из его общины погибли в Освенциме. В начале войны эвакуировался в Клаузенбург (Клуж), но там его настигли гестаповцы и заключили в гетто. В 1944 г. р. Йоэль вместе с группой своих хасидов смог выбраться на поезде Кастнера в Швейцарию.

В 1945 году приехал в Эрец-Исраэль, где был признан лидером Эда Харедит (ультра-ортодоксальная, анти-сионистская община). Р.Йоэлю трудно было найти себя в ишуве с его антисионистсими взглядами и он предпочел воссоздать свою общину в США в Нью-Йорке, в районах Квинс и Вильямсбург (Бруклин), где поселилось много беженцев из Трансильвании из разных направлений хасидизма, которые постоянно призывали р. Йоэля возглавить их. Он приехал туда в 1946 году.

Благодаря стараниям р. Йоэля быстро была создана новая община со своими учебными учреждениями. Община получила название сатмарского хасидизма (по названию города Сатмар) и в скором времени стала крупной хасидской общиной. Через несколько лет район Вильямсбург оказался слишком тесным, чтобы вместить всех хасидов и р. Йоэль создал новую общину близ г. Монро в штате Нью-Йорк, округе Оранж-каунти, названной Кирьяс-Джоэль. Сегодня население общины города составляет свыше 10 тысяч жителей.

Р. Йоэль скончался в 1979 в Нью-Йорке. Детей не осталось; все три дочери умерли ещё до его смерти.

После его смерти его место занял его племянник р. Мойше Тейтельбойм.

Взгляды

Антисионизм

Согласно идеологии Сатмарского хасидизма, попытка создать еврейское государства до прихода Машиаха (мессии) является серьёзным нарушением Торы. На основе трактата Кетубот 110A-111B в Вавилонском Талмуде: Бог заклял тремя клятвами еврейский народ и остальные народы. Первая: не пытаться подняться на стену силой (то есть не создавать своего государства перед приходом Машиаха). Вторая: не восставать против народов. Третья: народы мира не будут порабощать евреев слишком сильно.

Стало быть, евреи не могут силой пытаться вернуться себе Эрец Исраэль, а только с согласия народов мира, евреи не могут восставать против существующей нееврейской власти. Следовательно, те пути, которыми было создано государство Израиль, не соответствуют договоренности и являются запрещенными, а государство Израиль - незаконным.

Рав Йоэль утверждал, что Холокост - божье наказание евреям за сионизм.

Противодействие возрождению иврита

Рав Йоэль считал, что иврит — святой язык, которым евреи никогда не пользовались в своем обиходе, и таким он должен оставаться. Как язык повседневного общения надлежит использовать идиш. Сатмарские хасиды следуют взглядам своего учителя очень жёстко, и во всех их общинах господствует идиш. Другие раввины поддержали взгляды р. Йоэля, но на практике смирились с израильской действительностью.

Концепция самоизоляции еврейской общины в современном мире

Большинство евреев уже не живут в местечках, где основная масса евреи, а неевреи живут обособленно и с евреями мало контактируют. Современные евреи живут массами в больших городах и намного чаще соприкасаются с неевреями и сильнее подвержены влиянию современного мира.

В связи с этим р. Йоэль полагал, что если не создать условий самоизоляции, евреи потеряют свой духовный облик, свою культуру и свою самобытность. Самоизоляция следовательно должна быть наиболее жёсткой. На этих принципах были созданы изоляционистские общины в Нью-Йорке, Лондоне, Антверпене и в других местах, где, как полагают члены этих общин, восстановлен дух восточноевропейских "штетлах".

Запрет любых нововседений

Придерживался принципа «Хадаш асур мин hатора» - новшества запрещены Торой, следовательно следует сохранить все старые обычаи и устои как они есть.

Отношения с другими еврейскими лидерами

Несмотря на разницу во взглядах между р. Йоэлем и другими хасидскими лидерами были в основном хорошие отношения, в том числе с любавическим ребе. Однако последователи р. Йоэля часто вступали в перепалки и зверские драки, и он их не осуждал. Хасидский мир разделился на два лагеря — сторонников р. Йоэля и его идей, и его противников, хотя многие остались и посередине.

Известно о дружеском отношении между р. Йоэлем и Хазон Ишем, а также раввином из Бреста Ицхаком Зеэвом Соловейчиком. Высоко отзывался о р. Йоэле и р. Ицхак Гутнер — крупнейший лидер еврейства США.

К представителям ортодоксального модернизма р. Йоэль относился крайне негативно, иногда даже игнорируя их раввинские знания и уважение в общине.

Книги

Вайоэль Мойше

Диврей Йоэль

Книги о нем

Ребе из Сатмара (на иврите) - Авраам Фукс - 1980, Иерусалим

См. также

Источники